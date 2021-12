Mit Termin: Impf-Außeneinsatz in der Hofer Freiheitshalle

Am Wochenende sind wieder lange Schlangen vor der Hofer Freiheitshalle angestanden. Allein für diese Sonderimpfaktionen haben fast 3.000 Impfdosen zur Verfügung gestanden. Wer sich seinen Piks noch nicht abgeholt hat, hat heute schon die nächste Möglichkeit. Denn auch heute ist das Impfteam wieder von 11 bis 17 Uhr 30 in der Freiheitshalle im Einsatz. Dabei handelt es sich jedoch um einen Außeneinsatz, für den man vorher einen Termin vereinbaren muss. Dieses Angebot richtet sich in erster Linie an ältere Menschen oder solche, die weniger mobil sind, um ins Impfzentrum nach Helmbrechts zu kommen.

Die nächste Impfaktion ohne Termin in der Freiheitshalle ist erst wieder morgen.

Termine über die Impfhotline: 09281 57-777 (Montag bis Freitag zwischen 8 und 17 Uhr) oder online www.impfzentren.bayern

