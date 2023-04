Mit starkem Bonga: Bayerns Basketballer gewinnen in Ulm

Die Basketballer des FC Bayern München haben durch den sechsten Sieg in Serie den dritten Platz in der Basketball-Bundesliga gefestigt. Der Titelanwärter gewann am Dienstag bei ratiopharm Ulm mit 77:59 (37:29) und liegt mit einer Bilanz von 20:6-Erfolgen hinter dem Spitzenduo Telekom Baskets Bonn (24:2) und Meister Alba Berlin (23:2) zurück. Die Ulmer (14:12) müssen dagegen um die Playoffs bangen.

Die Bayern erwischten in Ulm den besseren Start und führten nach zehn Minuten mit 26:18. Nationalspieler Isaac Bonga konnte sowohl unter dem eigenen Korb und beim Gegner überzeugen. Der frühere NBA-Profi kam am Ende auf 18 Punkte und 14 Rebounds. München verteidigte im weiteren Verlauf den Vorsprung, Ulm konnte der Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri nicht mehr gefährlich werden.

Die Hamburg Towers überraschten Playoff-Anwärter BG Göttingen mit einem klaren Auswärtssieg. Der Abstiegskandidat siegte bei den Niedersachsen deutlich mit 98:71 (55:35) und holte wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Göttingen musste die zweite Niederlage in Serie einstecken.