Mit Spezialtransport: Weiheurkunde der St. Johanniskirche von Dresden nach Plauen gebracht

Auch in ihrem Jubiläumsjahr feiert die Stadt Plauen das traditionelle Textilhandwerk und die Plauener Spitze. Zum 61. Plauener Spitzenfest findet am kommenden Wochenende unter anderem ein Bandcontest am Kirchplatz der St. Johanniskirche statt. Schon heute (13. Juni) wird die Weiheurkunde der St. Johanniskirche von Dresden nach Plauen gebracht. Geplant ist die Ankunft um etwa 14 Uhr 15. Weil das Pergament aber so sensibel ist, gibt es beim Transport einige Herausforderungen. Zum Beispiel muss die Temperatur während des Spezialtransports stimmen und auch die Helligkeit darf sich nur in einem bestimmten Rahmen bewegen.