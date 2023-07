Saarbrücken verpflichtet Mittelfeldspieler Civeja

Der 1. FC Saarbrücken hat Mittelfeldspieler Tim Civeja vom Fußball-Bundesligisten FC Augsburg unter Vertrag genommen. Über die Laufzeit des Kontraktes machte der Drittligist in einer Mitteilung am Dienstag keine Angaben. Der 20-jährige Deutsch-Albaner war in der vergangenen Saison an den FC Ingolstadt ausgeliehen und erzielte dort in 13 Einsätzen zwei Tore.

«Tim ist ein sehr vielseitiger Spieler und hat durch seine Berufungen in die DFB-Juniorenteams und zuletzt in die albanische U21-Nationalmannschaft bewiesen, dass er über ein enormes Potenzial verfügt», sagte Trainer und Manager Rüdiger Ziehl. Civeja ist in der Jugend des FC Augsburg ausgebildet worden und kam zu drei Kurzeinsätzen in der Bundesliga.