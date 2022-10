Mit Rückenwind nach Krefeld: Selber Wölfe heute Abend gegen die Pinguine im Einsatz

Mit dem Sieg vom letzten Sonntag im Rücken, fahren die Selber Wölfe heute zum Auswärtsspiel zu den Krefelder Pinguinen in Richtung Niederrhein. Nachdem die Wölfe acht Spiele lang sieglos waren, soll der Erfolg gegen die Eispiraten Crimmitschau helfen, das Ruder ein wenig herumzureißen. Im letzten Aufeinandertreffen haben die Pinguine mit 1:0 im Vorwerk gewonnen. Stürmer Martin Hlozek:

Krefeld ist bisher hinter den Erwartungen zurückgeblieben: nur Platz 5 in der Liga, dazu ein erst kürzlich erfolgter Trainerwechsel. Dort steht nun allerdings ein großer Name an der Bande: Peter Draisaitl, der ehemalige deutsche Nationalspieler und Meistertrainer der Ravensburg Towerstars in der Saison 2011/2012.

Bei den Wölfen gibt es im Vergleich zum letzten Spielwochenende keine personellen Veränderungen. Spielbeginn in Krefeld ist heute Abend um 19 Uhr 30. Das Spiel hört ihr live in der Euroherz-Eiszeit!