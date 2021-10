Mit richtigem «Mix»: Nürnberg will Serie fortsetzen

Nürnberg (dpa/lby) – Der 1. FC Nürnberg will mit dem «richtigen Mix» seine Serie von zehn ungeschlagenen Spielen in der 2. Fußball-Bundesliga fortsetzen. «Wir haben unsere Stärke in der Defensive», sagte Trainer Robert Klauß vor dem Heimspiel gegen den FC Heidenheim am Samstag (13.30 Uhr/Sky). Bei Standards oder Toren nach Ballgewinnen müssten sich die Franken hingegen noch verbessern. «Daran wollen wir schon im Spiel gegen Heidenheim arbeiten, ohne die starke Defensive zu vernachlässigen», sagte Klauß.

Mit nur sieben Gegentoren stellt der FCN die bislang stärkste Abwehr der Liga. Nach zehn Spieltagen ist der «Club» die einzige noch ungeschlagene Mannschaft der zweiten Bundesliga und liegt vier Punkte hinter Spitzenreiter FC St. Pauli. Klauß warnt vor dem kommenden Gegner. «Sie sind in der Offensive sehr gut besetzt und vor allem nach Flanken gefährlich», erklärte der 36 Jahre alte Coach.

Nikola Dovedan wird den Franken nach seiner abgesessenen Gelb-rot-Sperre wieder zur Verfügung stehen. Der Offensivakteur sei fleißig und habe Lust, in Duelle zu gehen, lobte Klauß. Ob Dovedan allerdings auch von Beginn an spiele, wollte der Trainer nicht verraten – «das gibt dem Gegner zu viele Anhaltspunkte».

