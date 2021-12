Mit Paketen beladener Lastwagen kippt auf Straße um

Selbitz (dpa/lby) – Ein Lastwagen mit Paketen ist auf der Autobahn 9 bei Selbitz umgekippt. Der Sachschaden wird auf rund 120.000 Euro geschätzt. Der Fahrer hatte am Mittwochabend auf schneeglatter Straße im Landkreis Hof die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Er sei ins Schleudern geraten und in eine Böschung gefahren. Dann sei der Lastwagen umgekippt. Die Abfahrt auf die Autobahn 72 in Richtung Dresden war komplett, die Fahrbahn der A9 in Richtung München war teilweise gesperrt. Der 42-jährige Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt.

© dpa-infocom, dpa:211209-99-312538/2