Mit neuen Festwirten und anderem Bier: Rehau feiert 200 Jahre Wiesenfesttradition

Die Stadt Rehau feiert im Sommer 200 Jahre Wiesenfesttradition in der Stadt. Nach vier Jahren findet das Fest vom 30. Juni bis 4. Juli wieder statt. Die wohl größte Neuerung: Festbetreiber sind die Fränkischen Volkfestwirte. Sie kümmern sich um Zeltbetrieb und Musikprogramm. Der Rehauer Bürgermeister Michael Abraham:

Am zweiten Festtag wird der Einzug und der offizielle Anstich stattfinden. Zwei Festzüge sind außerdem geplant. Am Dienstag soll das Fest mit einem Feuerwerk enden. Im Zelt spielen unter anderem die Egertaler, die Rockzipfl und Gery & the Johnboys. Für das Wiesenfest fährt der Hofer Landbus an den Abenden länger – bis 1:30 Uhr. Besucher aus der Stadt Hof können mit dem Zug anreisen. Für den Rückweg fährt nachts ein Bus-Shuttle.