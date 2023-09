Mit Metallrohr geschlagen: Streit in Hofer Saaleauen eskaliert

Am Abend ist ein Streit zwischen zwei Männern in den Hofer Saaleauen eskaliert. Wie die Polizeiinspektion Hof mitteilt, hat ein 45 jähriger Mann einem 40 jährigen Mann ein Metallrohr auf den Kopf geschlagen. Er hat daraufhin kurzzeitig das Bewusstsein verloren. Während eine Begleiterin des Geschädigten erste Hilfe leistete, ist der Täter verschwunden. Der 40 jährige Mann wurde mit einer Schädelprellung und weiteren leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Ursache des Streits ist bisher unklar. Die Polizei Hof ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Wenn ihr etwas von dem Vorfall mitbekommen habt, meldet euch bitte bei der Polizeiinspektion in Hof.