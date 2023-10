Mit Messer bedroht: Marktredwitzer Polizei sucht „Dimitri“

Die Marktredwitzer Polizei ist aktuell auf der Suche nach einem Mann namens „Dimitri“ – zumindest behauptet ein 37-jähriger Mann aus Marktredwitz, dass es diesen „Dimitri“ gibt und dass er ihn zum wiederholten Male bedroht hat. Diesmal soll ihn Dimitri mit einem Messer an den Hals gedrückt haben. Die Polizei konnte tatsächlich eine kleine Verletzung am Hals des Anzeigers feststellen. Ob diese Verletzung tatsächlich von einem Messer stammt, ermitteln die Beamten noch.

Dimitri soll etwa 35 Jahre alt sein, Osteuropäer, eine tiefe Stimme haben und einen leichten Oberlippen- und Kinnbart tragen. Außerdem hat er ein Piercing über dem linken Auge. Falls ihr Hinweise geben könnt, bitte an die Polizei in Marktredwitz. Es geht um gefährliche Körperverletzung und Bedrohung.