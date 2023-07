Mit Messer auf Mann eingestochen: Verdächtiger in U-Haft

Weil er in der Bamberger Innenstadt auf einen Mann mit einem Messer eingestochen haben soll, sitzt ein 35-Jähriger in Untersuchungshaft. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten, soll der Verdächtige mit dem 30-Jährigen am Sonntagabend in einen Streit geraten sein und ihm daraufhin mit einem Messer in den Oberkörper gestochen haben.

Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht und ist inzwischen außer Lebensgefahr. Ermittelt wird nun wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.