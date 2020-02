Ein PKW-Fahrer ist gestern in Plauen im Leuchtmühlenweg in Richtung Straßbergstraße unterwegs gewesen und beim Überqueren des Bahnübergangs mit einer Diesellok zusammen gestoßen. Der PKW Fahrer wurde dabei schwer verletzt – es ist ein Schaden von 8.000 Euro entstanden. Bei der Bahnstrecke handelt es sich um ein Nebengleis. Es führt in ein Firmengelände.