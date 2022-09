Mit Live-Musik und verkaufsoffenem Sonntag: Plauener Herbst startet

Live-Musik, ein Kinderfest und ein verkaufsoffener Sonntag – dieses Wochenende findet der Plauener Herbst statt. Heute gibt es ab 19 Uhr bis in die Nacht Live-Musik. Am Samstag und Sonntag finden unter anderem auch Aktionen für Kinder statt. Zudem gibt es zum Plauener Herbst einen verkaufsoffenen Sonntag. Da zu dem Termin auch Tag des offenen Denkmals ist, finden in Plauen am Sonntag auch zahlreiche Aktionen dazu statt, wie Führungen oder Vorträge. Zum Plauener Herbst hat die Plauener Straßenbahn GmbH ihr Angebot erweitert.

Das komplette Programm zum Plauener Herbst findet ihr hier.

Die Änderungen der Plauener Straßenbahn GmbH findet ihr hier.

Symbolbild Plauener Herbst