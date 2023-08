Mit Innenminister Herrmann: Gemeindezentrum in Schirnding eingeweiht

Fast vier Jahre hat’s gedauert – jetzt ist das neue Gemeindezentrum in Schirnding fertig. Zu offiziellen Einweihungsfeier ist auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann in den Landkreis Wunsiedel gekommen. Die Sanierung des Hauptgebäudes hat rund 4,5 Millionen Euro gekostet. Einen Großteil der Kosten hat der Freistaat Bayern übernommen. Das neue Gemeindezentrum in Schirnding ist gut 1.400 Quadratmeter groß. Dort findet ihr jetzt unter anderem das Grenzmuseum Schirnding, die örtliche Musikschule, die Gemeindebücherei und einen Mehrgenerationentreff. Außerdem gibt es im Gemeindezentrum viel Platz für Veranstaltungen.