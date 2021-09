Mit Impfangebot und verkaufsoffenem Sonntag: Hofer Herbstmarkt startet

Es wird kalt draußen und die Herbst-Deko lässt nicht mehr lange auf sich warten: Passend dazu findet heute und morgen der Hofer Herbstmarkt in der Innenstadt statt. An beiden Tagen gibt es ein Impfangebot im neuen technischen Rathaus zwischen 13 und 17 Uhr, für diejenigen, die noch nicht geimpft sind. Seit eineinhalb Jahren gibt es für die Geschäfte der Innenstadt zudem wieder einen verkaufsoffenen Sonntag ab 13 Uhr. Was das für den Einzelhandel bedeutet, weiß René Schymura, Kreisvorsitzender des Handelsverbands Bayern für Hof und die Region:

Die Stände breiten sich von der Fußgängerzone über die Ludwigstraße, der Karolinenstraße bis in den neugestalteten Rathaus-Innenhof aus. Heute ist auch Olympionikin Melanie Gebhardt auf dem Hofer Herbstmarkt zu Besuch. Sie eröffnet mit Oberbürgermeisterin Eva Döhla um 12 Uhr 30 den Markt im Rathaus-Innenhof. Darauf folgt eine Autogrammstunde.