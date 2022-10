Mit Ilse Agner als Gast: „Demokratie leben!“ goes Hofer Wirtschaftsforum 2022

„Demokratie Leben“ goes Hofer Wirtschaftsforum – Unter diesem Motto findet heute in der Freiheitshalle eine Veranstaltung statt, organisiert vor allem durch die Landkreise Hof, Wunsiedel und Tirschenreuth sowie die Stadt Hof und den Wirtschaftsförderungen und Wirtschaftsregionen. Konkret geht es um die Frage, wie die Wirtschaft die liberale Demokratie stärken kann. Der Arbeitsplatz könne demnach ein Ort für Demokratiebildung und zur Verbesserung der digitalen Bürgerkompetenz sein.

Am Nachmittag stellt das Business Council for Democracy sein Workshopangebot für Unternehmen vor. Dabei geht es zum Beispiel darum, für Hass, Hetze und Falschinformationen im Netz zu sensibilisieren und darum, diese zu erkennen. Am Abend (18 Uhr) steht dann ein Podiumsgespräch auf dem Programm. Hier sprechen die Teilnehmer darüber, wie Unternehmen als Demokratieverstärker in die Gesellschaft hineinwirken können und was Vielfalt und Toleranz für die Fachkräftesicherung bedeuten können. Am Abend wird auch die Bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner in der Hofer Freiheitshalle erwartet.