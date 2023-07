Mit Hammer auf Kopf geschlagen: Versuchter Totschlag in Tauperlitz

Ein Mann hat gestern Nachmittag im Döhlauer Ortsteil Tauperlitz im Landkreis Hof versucht, seine Ehefrau mit einem Hammer zu töten. Er sitzt nun wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft. Nachbarn hatten den Notruf gewählt, nachdem die Frau in Folge der Auseinandersetzung zu ihnen geflüchtet war. Der Ehemann hat seine 47-jährige Ehefrau zunächst gewürgt und ihr anschließend den Hammer über den Kopf gezogen. Die Frau musste im Krankenhaus behandelt werden. Der 49 Jahre alte mutmaßliche Täter sitzt in Untersuchungshaft.