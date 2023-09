Unbekannte Täter haben im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen einen Geldautomaten aufgebrochen und mehrere Zehntausend Euro erbeutet. Mit brachialer Gewalt richteten sie in einem Gebäude am Marktplatz von Gnotzheim zudem einen Sachschaden von mindestens 20.000 Euro an, wie die Polizei mitteilte. Die Täter waren bei dem Einbruch in der Nacht zum Dienstag zunächst gewaltsam in das Gebäude eingebrochen und hatten dann den Geldautomaten geplündert.