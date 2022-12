Mit geschmückten Traktoren: Landwirte machen auf ihre Probleme aufmerksam

Mit Lichterketten und Plakaten geschmückte Traktoren, die durch die Hofer Innenstadt fahren. Das war in den vergangenen beiden Jahren ein Highlight zur Weihnachtszeit. Und auch in diesem Jahr sind die Landwirte aus der Region wieder unterwegs. Am Samstag ab 17 Uhr fahren sie mit ihren geschmückten Traktoren durch Hof. Mindestens 35 sollen es sein. Der Hintergrund ist ein ernster. Die Landwirte wollen auf ihre Situation aufmerksam machen.

Mitorganisator Andreas Wolfrum:

Die Landwirte kritisieren die Politik unter anderem für die vielen Auflagen. Zudem setzen den Landwirten die hohen Preise für Diesel, Dünger und Futter zu.

Das ist die genaue Route der geschmückten Traktoren:

Start – Uferstraße zwischen Schloßweg und Seligenweg in Richtung Lessingstraße,

Strecke: Uferstraße – Lessingstraße – Sigmundsgraben – Ludwigstraße – Oberes Tor –

Oberer Torplatz – Poststraße – Kreuzsteinstraße – Marienstraße – Hans-Böckler-Straße – Richard-Wagner-Straße

Auflösung: Kreuzung der Richard-Wagner-Straße mit der Ernst-Reuter-Straße

Foto: Archivbild