Mit Feuer gegen Wespen im Rollo: Einsatzkräfte rücken an

Der Versuch eines Hausbewohners, Wespen selbst aus einem Rollokasten zu bekommen, hat in München zu einem Feuerwehreinsatz geführt. Um die Wespen loszuwerden, habe er «leider die falschen Mittel» gewählt, berichtete die Feuerwehr am Sonntag. Er sprühte demnach am Samstag Schaumfestiger in den Kasten und entzündete diesen.

Als sich erheblich Rauch entwickelte, rief er dann doch

die Feuerwehr. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte hatte der

Mann die Flammen bereits weitgehend gelöscht. Wie hoch der Schaden am Rollokasten ist, war zunächst offen. Nach einer intensiven Aufklärung verließen die Einsatzkräfte wieder die Einsatzstelle. Denn: Die Tiere stehen unter Artenschutz und müssen fachgerecht entfernt werden.