Mit einem 9-Sitzer durch die Region: Carsharing bald in Schwarzenbach/Saale?

Carsharing hat in den Großstädten angefangen, ist aber mittlerweile auch bei uns in der Region angekommen. Als nächstes könnte Schwarzenbach an der Saale seinen Bürgern das Konzept anbieten. Die Firma Mikar bietet Carsharing bereits in Rehau, Selb und Marktredwitz an und hat nun auch Schwarzenbach im Blick. Dafür sucht sie aktuell aber noch nach Partnern, die das Projekt unterstützen wollen. Ein 9-Sitzer könnte dann schon im kommenden Jahr per mikar App bestellt und benutzt werden. Generell kann jeder, der den Führerschein schon mindestens ein Jahr besitzt, das Fahrzeug mieten.