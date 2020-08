Mit Drogen unterwegs: Polizei stoppt Auto auf A72

Momentan ist in der Diskussion, ob die bayerische Grenzpolizei verfassungswidrig ist. Der Verwaltungsgerichtshof befasst sich damit Ende August. So lange tun die Beamten weiter ihren Dienst. Grenzpolizisten aus Selb haben am Sonntag auf der A72 bei Töpen ein Auto aus Polen kontrolliert. Darin entdeckten sie Amphetamin und einen Teleskopschlagstock. Beides beschlagnahmten die Beamten. Der Autofahrer musste außerdem zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Die Kripo Hof ermittelt jetzt gegen ihn und einen weiteren Mitfahrer.