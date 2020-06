Mit der S-Bahn von Plauen nach Leipzig

In fünf Jahren soll es möglich sein, mit der S-Bahn ohne Umsteigen von Leipzig bis nach Plauen zu fahren. Damit wäre die von Politik und Bevölkerung vielfach geforderte schnelle Direktverbindung in die Messestadt Realität. Dieses Ziel steht im neuen Nahverkehrsplan für das Vogtland, dem der Kreistag in seiner jüngsten Sitzung zugestimmt hat. Der Plan: Die S-Bahn-Linie S5x soll ab 2025 in Werdau geteilt werden und nach Plauen weiterfahren. Dass der Zug nicht schon jetzt in Werdau geteilt werden kann, liegt an fehlenden technischen Voraussetzungen der Züge. Das soll sich jedoch mit der Neuausschreibung des Verkehrsvertrages zum Mitteldeutschen S-Bahn-Netz im Jahr 2025 ändern. Laut Landrat Keil soll die Linie im Zwei-Stunden-Takt fahren. In der fehlenden Stunde soll der Fernzug von Stralsund nach Nürnberg zum Einsatz kommen. Zuletzt stand diese Linie des Deutschland-Taktes jedoch wieder auf der Kippe. Politiker aus der Euroherz-Region hatte deshalb einen Brief an Bundesverkehrsminister Scheuer geschrieben.