Mit der Flex am Öltank: Verpuffung

Kasendorf (dpa/lby) – Bei der Zerlegung von Öltanks in einem Haus in Oberfranken ist es am Mittwoch zu einer Verpuffung gekommen. Die beiden Arbeiter hatten Glück: Sie wurden nicht verletzt und wurden lediglich mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Demnach wollte ein 46-Jähriger mit einem Bekannten im Haus seiner Mutter Öltanks mit einer Flex auftrennen. Vermutlich war der Funkenflug Auslöser für die Verpuffung. Zur Explosion kam es nicht. Die freiwillige Feuerwehr sicherte den Brandort. Es entstand geringer Sachschaden.

