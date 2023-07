Schon seit Donnerstag feiern die Selber auf dem Goldberg. Offizieller Auftakt für das Selber Wiesenfest ist aber eigentlich erst heute (SA). Oberbürgermeister Ulrich Pötzsch:

Morgen steht unter anderem der große Festzug an. Dafür hat sich auch Ministerpräsident Markus Söder angekündigt. Auf dem Goldberg finden dann auch die Kinderspiele statt. Highlight am Montag ist, wenn sich die Selber in der Innenstadt treffen und Luftballons steigen lassen.