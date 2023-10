Mit dem Flugzeug über die Grenze: Neues Ausstellungsstück im Deutsch-Deutschen-Museum Mödlareuth

Wir alle kennen vermutlich die Geschichte der Ballonflucht von 1979. Damals sind zwei Familien mit einem Heißluftballon aus der DDR geflüchtet und in Naila gelandet. Einen ähnlichen Fluchtversucht hat zwei Jahre später auch Gerhard Wagner gemacht. Er und seine Familie wollten 1981 mit einem selbstgebauten Leichtflugzeug über die Grenze in Richtung Hof fliehen. Die Staatssicherheit hat das aber verhindert. Gerhard Wagner und seine ganze Familie sind verhaftet worden. Später sind sie im Zuge des Häftlingsfreikaufs in die Bundesrepublik gekommen. Sein Leichtflugzeug hat Gerhard Wagner jetzt an das Deutsch-Deutsche-Museum in Mödlareuth übergeben. Dort könnt ihr es euch nun in der Fahrzeug- und Technikausstellung anschauen.