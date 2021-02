Mit dem Bus: Drei Anrufbusse im Landkreis Wunsiedel düsen zum Impfzentrum

Schon die Frage: Lasse ich mich impfen oder nicht? sorgt für Diskussionen. Gerade bei älteren Menschen kann da aber noch die Frage: Wie komme ich eigentlich zum Impfzentrum hin? dazukommen. Der Landkreis Wunsiedel stellt genau diesen Menschen jetzt noch eine Möglichkeit zur Verfügung, zum Impfzentrum zu kommen: Es bekommt seine eigene Haltestelle und die ersten Linien fahren es bereits an. Zuständig sind die Anrufbus-Linien 1, 3 und 8, die entsprechend erweitert wurden. Einen Link zu allen aktualisierten Fahrplänen bekommt ihr hier. Bereits ab 01. März soll es noch eine Anrufbus geben, der an der Haltestelle Impfzentrum dann auch hält. Bisher hat der Landkreis Wunsidel 5550 Impfungen durchführen können. Ein Team hat außerdem Unterkünfte besucht, in denen aktuell tschechische Arbeiter untergebracht sind. Dabei konnten sie jedoch erfreulicherweise keine Auffälligkeiten feststellen – alle Gastgeber haben ein Hygiene-Konzept vorlegen können.