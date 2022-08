Mit Beil ins Gesicht geschlagen: Verdächtiger festgenommen

Ein 19-Jähriger soll einer jungen Frau mit einem Beil in Regensburg schwerste Gesichtsverletzungen zugefügt haben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde der junge Mann am Donnerstag festgenommen und ist mittlerweile in Untersuchungshaft.

Die ebenfalls 19 Jahre alte Frau war vor zwei Wochen mit Freunden unterwegs, als sich der Gruppe drei junge Männer auf Fahrrädern näherten. Es sei zu einem Streit zwischen einzelnen Beteiligten gekommen.

Ein Mann aus der Gruppe der Fahrradfahrer habe der 19-Jährigen daraufhin mit der stumpfen Seite eines Beils in das Gesicht geschlagen. Die junge Frau erlitt Brüche im Gesicht und verlor mehrere Zähne. Laut Polizei habe die Gruppe der Fahrradfahrer den Tatort daraufhin verlassen. Dem 19-Jährigen wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.