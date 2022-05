Die Hofer Polizeiinspektion hatte gestern viel zu tun. Die Beamten mussten zu gleich vier Ladendiebstählen. Schon am Morgen soll ein (…)

Polizei in Hof: Vier Ladendiebstähle an einem Tag

Nicht nur der Unfall zwischen einem LKW und einem 11-jährigen Radfahrer an der Freiheitshallen-Kreuzung hat heute für Aufmerksamkeit in (…)

Sturz von der Kirchenmauer?: Schwer verletzter Mann in der Hofer Pfarr

Trotz Platzverweis wollte es sich ein 26-Jähriger in Hof am Abend nicht nehmen lassen, nach einer Schlägerei noch einmal Revanche zu (…)

Trotz Platzverweis: Mann zettelt in Hof erneut Schlägerei an

Im Hofer Bahnhofsviertel ist es am Wochenende zu einer Messerattacke gekommen. Wie die Polizei heute mitteilt, sind zwei Gruppen bei (…)

Messerattacke am Hofer Bahnhof: Wer kann Hinweise liefern?

Einbruch am helllichten Tag: Unbekannte durchwühlen Wohnung in Hof

Am Karfreitag hat es in einer Hofer Wohnung in der Bismarckstraße einen Einbruch gegeben. Das meldet das Polizeipräsidium Oberfranken (…)