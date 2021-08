Mit Auto im Bach gelandet: Zwei Schwerverletzte

Miltenberg (dpa/lby) – Zwei junge Männer sind mit einem Auto einen Abhang in Unterfranken heruntergerutscht und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der 25-jährige Fahrer am Montagabend aus bisher ungeklärten Gründen bei Miltenberg von der Fahrbahn abgekommen, mit dem Wagen etwa vier Meter einen Abhang hinunter gefahren, gegen einen Baum geprallt und in einem Bach gelandet. Der 25-Jährige und sein 26-jähriger Beifahrer wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

