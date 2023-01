Die Fußballer in der Region sind momentan in der Winterpause. Ein Unbekannter hat sich daher wohl gedacht, er nutzt den Rasen einmal anders. Auf dem Platz des TUS Lippertsgrün hat jemand seine Runden mit dem Auto gedreht. Am Rasen ist ein Schaden in Höhe von ca. 150 Euro entstanden. Die Tat hat sich zwischen Montag 14 Uhr und Dienstag 14.30 Uhr ereignet. Die Polizeiinspektion Naila bittet Zeugen, sich zu melden.