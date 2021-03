Mit Armbrust empfangen: Ex-Freund rastet aus

Es gibt nichts, was es nicht gibt: In Hof ist es am Mittwoch Abend zu einer gefährlichen Situation zwischen einem Pärchen und einem Ex-Freund gekommen.

Eine 32-jährige hat mit ihrem Ex-Freund ausgemacht, dass sie ihre Sachen aus der Wohnung holen kommt. Als sie mit ihrem Neuen Freund dort angekommen ist, stand der Ex mit einer gespannten Armbrust hinter der Wohnungstür und zielte durch ein geöffnetes Fenster auf den neuen Freund. Der hat geistesgegenwärtig reagiert und durch das Fenster gegriffen und den Armbrustschützen an der Tür fixiert. Als die Frau die Tür aufgesperrt hat, hat der Mann den Ex-Freund in das Schlafzimmer geschoben und die Tür zugehalten, bis die Frau ihre Sachen zusammen gepackt hat. Kurioserweise hat dann aber nicht das neue Paar, sondern der Ex selbst die Polizei gerufen – die Begründung: Er sei zusammengeschlagen worden. Als sich die Wahrheit herausgestellt hat, hat ihn die Polizei festgenommen. Zudem hat die Frau angegeben, dass ihr Ex ihr an Silvester mit einer Luftpistole in der Fuß geschossen hat. Er muss sich jetzt verantworten. Auch gegen den anderen Mann wurde wegen der angegebenen Schläge wurde ein Verfahren eingeleitet.