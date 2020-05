Mit Anlauf auf Kopf eingetreten: Landgericht Hof verurteilt Täter

Es ist im Oktober des vergangenen Jahres am Hofer Hauptbahnhof gewesen: Ein Mann hat zunächst eine Jugendliche am Po berührt. Dann hat sich die Mutter der Jungendlichen eingeschalten. Als deren Freund eingeschritten ist, ist der Mann ausgerastet. Er hat den Freund der Mutter zunächst verbal angegriffen, dann auf den Boden niedergeschlagen. Dann hat er ihm mehrmals gegen den Kopf getreten, wobei er dazu immer Anlauf genommen hat. Jetzt hat das Landgericht Hof den Täter wegen versuchten Totschlags mit gefährlicher Körperverletzung und vorangegangener sexueller Belästigung zu 4 Jahren und 3 Monaten Gefängnis verurteilt. Außerdem ist die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt wegen seiner Suchtproblematik angeordnet worden, wie das Landgericht Hof gegenüber Radio Euroherz bestätigt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

(Symbolbild)