Mit 25 Kilo Drogen im Taxi quer durch Deutschland

Hof (dpa/lby) – Mit rund 25 Kilo Drogen im Gepäck ist ein Mann mit dem Taxi quer durch Deutschland gefahren. Seine Fahrt endete mit einer Kontrolle auf der Autobahn 9 bei Hof, wie das Bayerische Landeskriminalamt am Freitag mitteilte. Der 37-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft.

Der 56-jährige Taxifahrer sollte den Angaben zufolge am Montag den mutmaßlichen Drogendealer von Berlin nach Tübingen fahren. Bei einem kurzen Halt in der Hauptstadt habe der Fahrgast drei Sporttaschen in den Kofferraum geladen. Er habe 1350 Euro für die Fahrt gezahlt und 150 Euro Trinkgeld.

Bei der Kontrolle in Oberfranken entdeckte die Polizei die Sporttaschen mit rund 15 Kilo Amphetamin und etwa zehn Kilogramm Marihuana. Beide Männer wurden vorläufig festgenommen. Der Taxifahrer durfte nach seiner Vernehmung wieder die Rückfahrt antreten.