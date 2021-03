Mit 2,2 Promille am Steuer: Betrunkener baut in Presseck mehrere Unfälle

Ein betrunkener Autofahrer hat Samstagnacht in Presseck mehrere Unfälle verursacht. Der Lette war mit seinem schwarzen Audi in einen Graben gefahren. Der Grund für den Unfall war schnell gefunden. Der Mann hatte 2,2 Promille. Auffällig jedoch war, dass sein Wagen noch etliche weitere Beschädigungen aufwies. Eine Spurensuche der Stadtsteinacher Polizisten ergab, dass der Lette bereits vorher mehrere Unfälle mit Sachschaden im Ortsbereich von Presseck verursacht hatte.

So fanden sich Unfallspuren an einer Hecke, einer Steinmauer und am Eck eines Hauses. Weitere Schäden entstanden an einer Straßenlaterne, sowie an der Holzummantelung eines Baumes am Marktplatz. Die Polizei sucht jetzt noch Zeugen und weitere eventuell Geschädigte. Der Fahrtweg des Letten kann grob auf die Stadtsteinacher Straße über die Wallenfelser Straße, an der Schule vorbei bis zur Kreisstraße 24 ausgemacht werden. Den Unfallfahrer erwartet neben einer Strafanzeige wegen zahlreicher Delikte ebenso eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz. Sein Beifahrer hat sich auch wegen eines Verstoßes gegen die nächtliche Ausgangssperre zu verantworten. An dem Audi entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.