Mit 20 Tonnen Sand beladen: LKW kippt im Frankenwald um

Auf der Staatstraße zwischen Straßdorf und Geroldsgrün im Frankenwald geht im Moment nichts mehr. Sie ist vollgesperrt, nachdem ein Laster am Vormittag umgekippt ist. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Straße ab, fuhr dort mehrere Verkehrsschilder um und kippte schließlich zur Seite. Der LKW war mit 20 Tonnen Sand beladen, die sich teilweise am Straßenrand verteilten. Laut ersten Informationen hat sich der Fahrer nur leicht verletzt. Die Rettungskräfte konnten ihn schnell befreien.