Mit 20 schon Fleischermeister: HWK ehrt Marian Michel

Mit 20 Jahren haben viele die Ausbildung gerade erst beendet oder arbeiten als Gesellen. Marian Michel ist mit 20 sogar schon Fleischermeister. Gelernt hat er bei der Metzgerei Max in Hof. Er ist der beste Fleischerlehrling Bayerns und sogar drittbester Metzgergeselle Deutschlands. Dafür hat die Handwerkskammer Oberfranken ihm nun Urkunden verliehen. Bei der Metzgergei Max in Hof bleibt Marian Michel aber nicht. Er will den Metzgerbetreib seines Vaters im Saale-Orla-Kreis (Weitisberga, Stadt Wurzbach) übernehmen.