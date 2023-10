Mit 120 durch die Stadt: Autofahrer flüchtet vor Polizei in Selb

Am frühen Morgen hat sich ein 32-jähriger Mann aus Tschechien eine Verfolgungsjagd mit der Polizei in Selb geliefert. Mit 120 km/h ist er in seinem Auto durch die Stadt geheizt. Auf das Blaulicht und die Anhalte-Zeichen der Polizei hat er nicht reagiert. An einer Kreuzung hat der Mann abrupt gehalten und die Polizisten konnten ihn kontrollieren. Kurz darauf wollte er wieder mit dem Auto flüchten – das hat aber nicht geklappt, weil er vergessen hatte, einen Gang einzulegen. Bei seiner Festnahme hat sich der Tscheche massiv gewehrt. Ein Polizist hat sich dabei eine Prellung am Brustbein zugezogen. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den 32-Jährigen, unter anderem wegen Körperverletzung