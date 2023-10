Missy Elliott spendet 50.000 Dollar für Mieter

Die Hip-Hop-Ikone Missy Elliott (52, «Get Ur Freak On») hat 50.000 Dollar an eine Organisation für sozialen Wohnraum gespendet. Mit dem Geld würden in ihrer Heimatstadt Portsmouth im US-Staat Virginia die überfälligen Mieten von 26 Familien bezahlt, sagte die Geschäftsführerin der Organisation «Portsmouth Redevelopment and Housing Authority» laut einem Bericht der Tageszeitung «The Virginian-Pilot».

Die fünffache Grammy-Preisträgerin, die nächsten Monat offiziell in der «Rock & Roll Hall of Fame» aufgenommen wird, teilte auf Instagram Fotos von der feierlichen Scheckübergabe und dankte ihrem Heimatstaat Virginia. Dort sei ihr «vor allem» beigebracht worden, «dass der Segen, den ich erhalte, nicht nur für mich bestimmt ist, sondern ich mit ihm auch andere Menschen segnen soll», schrieb sie.

Die Spendenübergabe fand am 17. Oktober statt, dem ersten Jahrestag des «Missy Elliott Tags», den der Gouverneur von Virginia vergangenes Jahr für seinen Staat erklärt hatte.