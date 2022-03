Missverständnis: Vermeintliche Entführung nach Hof

Ein Mann aus Italien liest die Kurznachrichten seiner Freundin, fährt los nach Deutschland und meldet bei der Hofer Polizei, dass diese angeblich gegen ihren Willen hier in einer Wohnung von einem Unbekannten festgehalten wird. Dieser soll ihr sogar den Pass abgenommen haben. Die Polizei steht gestern Nachmittag kurz darauf vor der besagten Wohnung in der Friedrichstraße und trifft dort auch das vermeintliche Entführungsopfer und einen Mann an.

Wie sich herausstellt: Alles nur ein Missverständnis, eine Entführung gab es nicht. Die Frau war freiwillig in Hof und hatte sich von ihrem italienischen Freund getrennt. Die Beamten mussten dem Italiener mitteilen, dass die Frau nichts mehr mit ihm zu tun haben wolle. Der scheint die Kurznachrichten seiner Ex falsch interpretiert zu haben. Wie daraus allerdings eine vermeintliche Entführungsgeschichte werden konnte, lässt der Polizeibericht allerdings offen.