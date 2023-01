Misshandlung in der JVA Hof: Beide Angeklagte bleiben in Haft

Wegen eines Corona-Ausbruchs in der Justizvollzugsanstalt in Hof mussten die Häftlinge zum Jahreswechsel 2021/2022 mehrere Wochen in ihren Zellen bleiben. Keine einfache Zeit für einen der Häftlinge: Er soll in den Wochen massiv von seinen beiden Mit-Insassen misshandelt worden sein. So musste er zum Beispiel nackt in der Toilette schlafen, wurde gegen seinen Willen tätowiert und bekam zahlreiche Tritte in die Genitalien.

Vor dem Landgericht Hof ist am Vormittag das Urteil gegen seine beiden Zellengenossen gefallen. Beide Angeklagte bleiben in Haft. Der Angeklagte, der vom Opfer als treibende Kraft beschrieben wurde, ist wegen versuchter schwerer Körperverletzung, vorsätzlicher Körperverletzung und Nötigung zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Der zweite Angeklagte zu zwei Jahren wegen Beihilfe und Nötigung. Das Gericht hat beiden angerechnet, dass sie sich für ihre Taten entschuldigt haben. Beide Männer sollen zudem in einer Entzugsklinik untergebracht werden. Sie haben das Urteil so angenommen.