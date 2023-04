Missbrauchsvorwürfe: Schon früher Verdacht gegen Priester

Das katholische Bistum ermittelt gegen einen Priester aus dem Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz wegen des Verdachts des sexuellen (…)

Ein mit 2,3 Promille alkoholisierter Schiffsführer ist mit seinem Schiff auf dem Main-Donau-Kanal in Niederbayern zweimal gegen (…)

Eine Frau muss sich vor dem Landgericht Weiden in der Oberpfalz verantworten, weil sie zwei ihrer Kinder im Mai 2021 aus dem Fenster im (…)

In München ist ein Baby aufgrund mangelnder Versorgung durch die Mutter gestorben. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, hatte (…)

Säugling von kranker Mutter stirbt an Unterversorgung

An Bahnhof mit Messer bedroht: Mann flüchtet sich in S-Bahn

Weil er an einem Bahnhof in Oberbayern mit einem Messer bedroht worden sein soll, ist ein 25-Jähriger in eine abfahrende S-Bahn (…)