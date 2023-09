Missbrauch in Japans Entertainment-Branche – Geständnis

2018 fällt die Villa des US-Stars in Malibu einem Waldbrand zum Opfer. Cyrus ist da gerade für Dreharbeiten in Südafrika - und erlebt (…)

Meisterin der Luftgitarre – Japanerin gewinnt Wettbewerb

In der Szene dürfte der Name Nanami «Seven Seas» Nagura kein unbekannter mehr sein. Schon zum dritten Mal hat sich die Japanerin in (…)