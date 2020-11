Misidjan Derby-«Option»: «Tradition» als «Extra-Kick»

Nürnberg (dpa/lby) – Der 1. FC Nürnberg erwägt vor dem Derby gegen die SpVgg Greuther Fürth eine Rückkehr von Offensivspieler Virgil Misidjan. «Er ist eine Option für den Kader. Ob es reicht, werden wir am Samstag nach dem Abschlusstraining entscheiden», sagte Trainer Robert Klauß am Freitag. Abwehrspieler Georg Margreitter wegen einer Muskelverletzung und Adam Zrelak nach einem Infekt fehlen im 267. Franken-Derby am Sonntag (13.30 Uhr/Sky). Auch der in dieser Woche nach einem Kreuzbandriss operierte Pascal Köpke ist nicht dabei. «Die Operation ist gut verlaufen», berichtete Klauß.

Für den 35 Jahre alten Neu-Trainer der Nürnberger ist es eine Derby-Premiere. «Tatsächlich habe ich als Trainer nicht so die große Derby-Erfahrung», sagte der ehemalige Leipzig-Coach. «Ich lasse mich da gerade so reinsaugen.»

Die Fürther, die vor dem Spieltag mit dem zweiten Tabellenrang ihre starke Serie dokumentierten, stuft Klauß als starken Gegner ein. «Ich bin der Meinung, dass Fürth aktuell den besten Fußball in der Liga spielt», sagte der FCN-Coach. «Wir haben aber gezeigt über die Entwicklung, die wir genommen haben, dass wir auch Waffen haben.»

Als Derby-Novize verspürt Klauß große Vorfreude. «Ich erwarte ein Spiel, das geprägt ist von Emotionen. Ein Spiel, in dem viel Tempo drin sein wird und beide Mannschaften eine gute Struktur haben werden», sagte er. «Das sind die Spiele, die Spaß machen. Und wenn es ein emotionales Derby mit viel Tradition ist, gibt es dem Ganzen noch den Extra-Kick.»