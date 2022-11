MINT-Fächer: Piazolo zeichnet auch Schulen in der Euroherz-Region aus

MINT – Das steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Schulen, die in diesen Bereichen besonders gute Bildungsarbeit leisten, bekommen Auszeichnungen. Schirmherr der Initiative „MINT Zukunft schaffen“ ist Bundeskanzler Olaf Scholz. Der bayerische Kultusminister Michael Piazolo hat nun Gewinner von zwei Wettbewerben ausgezeichnet.

Als „MINT-freundliche Schulen“ gelten 97 bayerische Schulen, darunter das Reinhart-Gymnasium in Hof und das Hochfranken-Gymnasium in Naila. Die Auszeichnung „Digitale Schule“ haben 51 Schulen in Bayern bekommen. Aus unserer Region sind hier die Staatliche Realschule Kemnath und die Jacob-Ellrod-Schule Gefrees vertreten.