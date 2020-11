MINT-Auszeichnung: Realschule in Rehau darf sich freuen

Nachwuchs ist in allen Bereichen wichtig – so auch in der Naturwissenschaft. Wer sich schon in jungen Jahren dafür interessiert, soll dafür auch die entsprechende Anerkennung bekommen. Deshalb gibt es den sogenannten MINT21-Preis. Neun Bayerische Realschulen wurden mit ihm jetzt für verschiedene Projekte ausgezeichnet.

MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik – auch die Markgraf-Friedrich-Schule Rehau hat die Auszeichnung erhalten. Die Schülerinnen und Schüler dort haben das Projekt: Eine Stadt spielt MINT erarbeitet. Die Verleihung fand natürlich Corona-bedingt online statt. Unter anderem Bertram Brossardt von der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft ist dabei gewesen und hat betont, dass die bayerische Wirtschaft trotz und gerade wegen der derzeitigen schwierigen Wirtschaftslage weiterhin qualifizierte MINT-Nachwuchskräfte brauche. Dazu leisten demnach auch Schüler der Region ihren Beitrag.