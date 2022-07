Ministerien sollen Energie sparen: Appell an Kommunen

Angesichts des Mangels an Gaslieferungen sollen alle Ministerien in Bayern künftig Energie sparen. Das Kabinett beauftragte nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag das Bauministerium, ein Maßnahmenpaket mit konkreten Vorgaben für alle Ministerien und nachgeordneten Behörden zu erarbeiten. Der Staatsverwaltung komme hier eine Vorbildfunktion zu, hieß es. Zugleich appellierte das Kabinett auch an alle Kommunen im Land, Maßnahmen zum Einsparen von Gas zu ergreifen. Die Staatskanzlei wollte sich auf Nachfrage nicht zu dem von mehreren Teilnehmern der Sitzung bestätigten Beschluss äußern.