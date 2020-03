Ministerbesuch in Töpen: Julia Klöckner lädt Landwirte nach Berlin ein

An die 600 Landwirte haben gestern in Töpen ihre Forderungen wieder laut vertreten: sie wollen nicht mit den Discountern und der Industrie um Hungerpreise verhandeln sondern endlich für ihre Arbeit wertgeschätzt werden. Das entsprechende Ohr für diese Forderungen haben sie gestern in Bundes-Landwirtschafts-Ministerin Julia Klöckner gefunden, die mit den Landwirten aus der Region diskutiert hat. Das Ergebnis: Vertreter der Initiative „LandSchafftVerbindung“ sollen sie in Berlin besuchen, um die Gespräche fortzusetzen.

Sprecher Andreas Wolfrum:

Teilweise bis aus dem Nürnberger Land sind die Demonstranten angereist – größtenteils mit Traktoren.