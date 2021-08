Minibagger kippt auf Mann: Wanderin kommt zur Hilfe

Marktschellenberg (dpa/lby) – Dank einer aufmerksamen Wanderin ist ein Mann unter einem umgestürzten Minibagger gerettet worden. Die Baumaschine war nach Angaben des Bayerischen Roten Kreuzes auf den Fuß des 83-Jährigen gekippt, so dass sich dieser nicht selbst aus seiner misslichen Lage befreien konnte. Die Wanderin holte Hilfe – mehrere Feuerwehren, der Rettungsdienst und ein Hubschrauber waren schließlich am Mittwochabend in Marktschellenberg im Landkreis Berchtesgadener Land im Einsatz. Der Rettungshubschrauber flog den leicht verletzten Mann in ein Krankenhaus.

© dpa-infocom, dpa:210812-99-812955/2