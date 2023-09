Mindestlohn-Verstöße: stärkere Kontrollen im Landkreis Hof

Den Mindestlohn – also die absolute Lohnuntergrenze – müssen alle Unternehmen zahlen. Wer trickst, bekommt Ärger mit dem Gesetz. Die Betriebe hier in der Region kontrolliert dabei der Zoll. Besuche vom Zoll haben auch die Unternehmen im Hofer Land im vergangenen Jahr bekommen. Insgesamt 80 Ermittlungsverfahren hat das Hauptzollamt in Regensburg eingeleitet, weil Beschäftigte eben keinen Mindestlohn bekommen haben – oder zu spät. Eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr. Die Bußgelder gehen in die Millionen, sind aber gesunken.

Die Gewerkschaft IG BAU Oberfranken spricht sich für mehr Kontrollen im Raum Hof aus. Schwarze Schafe seien insbesondere auf dem Bau zu finden. Für diese Kontrollen braucht es auch mehr Personal.